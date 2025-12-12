circle x black
Ballando, Barbara D'Urso e i dolori prima della semifinale: "Notte da incubo"

A due passi dalla semifinale del dance show di Rai1

Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
12 dicembre 2025 | 09.20
Redazione Adnkronos
"Domani c'è la semifinale di Ballando con le stelle e non posso arrendermi". Sono settimane difficili per Barbara D'Urso, che prova a non perdere il sorriso, alle prese con un infortunio che continua a causarle dolore. La conduttrice televisiva la settimana scorsa, infatti, si è esibita con il tutore al braccio sinistro che ha dovuto indossare per 7 giorni.

Nelle ultime ore ha detto sui social di avere due lesioni una destra e una a sinistra sempre al braccio, chiedendo poi al suo maestro Pasquale La Rocca "un ballo leggero" per la puntata di domani.

A complicare la situazione, anche una notte definita "terrificante" a causa di un forte dolore all'anca destra. "Non ho chiuso occhio - ha raccontato - mi vedete sempre sorridente e tonica, a volte va così". Ma Barbara non ha alcuna intenzione di mollare: "Ora mi trucco e vado, perché domani c'è la semifinale ma non posso arrendermi".

