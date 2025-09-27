circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, Barbara D'Urso commossa e Lucarelli boccia le 'faccette'

La conduttrice: "Mi rimetto in gioco". La giurata: "Ho trovato tutto molto furbo"

Selvaggia Lucarelli e Barbara D'urso
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'urso
28 settembre 2025 | 00.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Barbara D'Urso commossa dopo il debutto a Ballando con le stelle. "Mi metto in gioco", dice la 68enne conduttrice dopo l'esibizione con Pasquale La Rocca per la rumba andata in scena dopo mezzanotte, quando è già domenica 28 settembre. Quindi, il confronto con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli: "Tutti aspettano questo momento", l'esordio della giurata. "Lo so, hanno comprato i popcorn. Io sono qui per farmi giudicare da te, è la realtà. Fai parte della giuria", la replica di Barbara D'Urso.

Quindi il verdetto 'tecnico': "Ho trovato tutto molto furbo, pieno di pathos. Hai ballato con molta grazia, è piacevole vederti in pista. Non so se sarai in grado di essere all'altezza nelle prossime esibizioni. Stasera era tutto molto gradevole", il giudizio di Lucarelli. Se posso darti un consiglio, farei un po' meno 'faccette', so che sono il tuo marchio di fabbrica. Suonano finte, un po' troppo recitate", dice la giurata prima di pungere La Rocca: "Non dovevi farmi questo, ballare con Barbara D'Urso. Ero la tua gatta morta, ora sarò un gatto attaccato ai cog....". Il voto? 7.

Le parole di Barbara D'Urso prima dello show

"Ho l'ansia come se avessi 11 anni. Torno in Rai con una trasmissione importantissima, io ho iniziato in Rai. E' stata una scelta psicologicamente molto difficile. In genere sono io quella che porta e che decide, qui non può essere così e devo passare dall'altra parte", le parole di Barbara D'Urso prima dell'esibizione. "Cosa riuscirò a fare? Quanta paura avrò? Quanto riuscirò a sbloccarmi? Se qualcuno vede tutto questo come un passo indietro, non è così. Per me è un passo avanti, mi metto in gioco. Dal 2 giugno 2023 sono stati 2 anni complicati. All'improvviso cadi da sola, o qualcuno decide che devi cadere: il dolore c'è. Io ho 68 anni, voglio dimostrare che a qualsiasi età devi attraversare il dolore, tirarti su e ripartire. Io lo faccio in questo modo", aggiunge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle barbara d'urso selvaggia lucarelli
Vedi anche
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza