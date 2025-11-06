circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, Carlo Aloia si fa male nelle prove

Il maestro di Nancy Brilli crolla a terra, problema al polpaccio

Carlo Aloia a terra
Carlo Aloia a terra
06 novembre 2025 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un altro infortunio a Ballando con le stelle. Dopo il k.o. di Francesca Fialdini, alle prese con una lesione al piede destro, oggi si è fatto male Carlo Aloia. Il ballerino, maestro di Nancy Brilli nello show del sabato sera di Raiuno, è crollato a terra durante le prove. "Oggi abbiamo avuto un altro infortunio", dice la conduttrice Milly Carlucci intervenendo a La vita in diretta.

"Durante le prove Carlo Aloia si è fatto male. Ha avuto qualcosa al polpaccio, ai gemelli o al tendine. Non lo sappiamo, lo abbiamo portato a fare controlli e una risonanza magnetica", aggiunge. Nancy Brilli e Carlo Aloia nella puntata di sabato prossimo dovrebbero scendere in pista nello spareggio con la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) e il mastro Simone Di Pasquale. "Abbiamo Francesca Fialdini infortunata, la settimana scorsa ha potuto fare molto poco. Si sta curando con terapie ma non sono cose che si risolvono da un giorno all'altro, vedremo sabato cosa potremo fare con lei", dice Milly Carlucci.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle carlo aloia nancy brilli
Vedi anche
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza