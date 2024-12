Ballando con le stelle 2024 si avvia a grandi passi verso la finale, che si terrà sabato prossimo 21 dicembre in prima serata su Rai1. Intanto ieri, sabato 14 dicembre, è andata in onda la semifinale vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. In una puntata che ha visto due coppie eliminate e il ritorno di Guillermo Mariotto, a finire allo spareggio sono stati Tommaso Marini e Sophia Berto, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. La gara è finita per Paolantoni e Marini mentre Barbareschi è stato salvato .

Coppie in finale

Queste le coppie approdate in finale: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti.

Ritorno e scuse di Mariotto

Guillermo Mariotto è tornato e ha ripreso il suo posto in giuria, accanto a Selvaggia Lucarelli. Dopo due settimane di ipotesi e indiscrezioni, lo stilista ha chiesto pubblicamente scusa "per aver mancato di rispetto" al pubblico e alla Rai.