Ballando con le Stelle, Fialdini sempre favorita per la vittoria ma Fognini sogna il colpaccio

La pista di Ballando con le Stelle continua a regalare emozioni e colpi di scena che sembrano però non toccare Francesca Fialdini, stabile nella sua posizione di favorita per il trionfo finale. Posizione che, su Sisal.it, la giornalista difende a 1,85: il recente infortunio non sembra distoglierla dal trionfo finale.

Ma la corsa al titolo non è affatto chiusa. La conduttrice toscana dovrà infatti fare i conti con due acerrimi rivali: Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti, offerta a 2,75 e un agguerritissimo Fabio Fognini. Secondo gli esperti Sisal potrebbe essere proprio lui la grande rivelazione di questa edizione. Dopo un esordio da sfavorito, la scalata del tennista è sorprendente, tant’è che la probabilità di vederlo vincente insieme alla sua compagna di ballo, Giada Lini, è scesa a 4,00, superando anche Barbara D’Urso, data a 4,50, una delle favorite alla vigilia del programma.

Dietro di loro, inseguono la vittoria Martina Colombari a 7,50 e Paolo Belli, a 20. Mentre Rosa Chemical, offerta a 25, Filippo Magnini, 66, e Marcella Bella, data a 100, cercano salvezza dallo spareggio. E Nancy Brilli? Appaiata in quota con l’interprete di “Montagne Verdi” si gioca tutto per non lasciare la pista.

La gara entra ora nella sua fase più calda: tra ripescaggi ed eliminazioni, scopriremo altri colpi di scena?