Ballando con le stelle: il ritorno in pista di Francesca Fialdini riaccende i riflettori sulla sua possibile vittoria, ma attenzione ad Andrea Delogu

Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle scopriremo come si evolveranno i giochi in vista della finalissima. Il ripescaggio di Francesca Fialdini ha riportato la concorrente sotto i riflettori e gli esperti Sisal indicano proprio lei come favorita, offerta a 2,25 per alzare la coppa. Andrea Delogu, offerta a 3,00 è la sua più accesa rivale: la conduttrice continua, infatti, a convincere con performance coinvolgenti posizionandosi come una delle principali rivali della giornalista.

La Fialdini non dovrà però sottovalutare Martina Colombari che, offerta a 4,00, è pronta a dare il massimo per strapparle il ruolo da protagonista. E Barbara D’Urso? La conduttrice napoletana, proposta a 5,00, resta uno dei nomi più discussi di questa edizione. Nonostante possa contare su un pubblico affezionato, la sua corsa verso la finale appare ora più in salita. Insieme al suo maestro Pasquale La Rocca – vincitore di Ballando con le Stelle nel 2022 e nel 2023 – farà di tutto per centrare l’impresa.

Più staccati, ma ancora in gioco per sorprendere ci sono Fabio Fognini e Filippo Magnini, appaiati in quota a 12,00. I due sportivi – seppure con alti e bassi in gara – potrebbero giocarsi una rimonta da underdog. Poche le possibilità di vedere vincitore Rosa Chemical, offerto a 33,00 e Paolo Belli, il cui trionfo finale pagherebbe, invece, 200 volte la posta.