"Mi sto preparando a scendere in campo per 'Ballando con le Stelle'". Parola dello stilista Guillermo Mariotto che il 24 settembre ritorna in pista, su Rai 1, in qualità di giurato a 'Ballando con le Stelle', il programma condotto da Milly Carlucci, giunto alla XIX edizione. "Abbronzato, dimagrito, in forma, prontissimo per confrontarmi, discutere, interloquire con tutti i concorrenti. Sempre con tutta la mia simpatia e il mio grande amore".

"Non vedo l'ora di assistere all'esibizione dei Cugini di Campagna - dice Mariotto all'Adnkronos -. Sono curiosissimo. Mi domando come faranno a ballare con i tacchi e le zeppe. Senza tacchi e zeppe - scherza il noto stilista - non sono più i Cugini di campagna. Sarà una doppia sfida per ognuno di loro".