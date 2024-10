Nuovo scontro tra Alan Friedman e i giudici di Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione del giornalista nella puntata di sabato 26 ottobre, c’è stato un battibecco tra il concorrente e i giudici del programma condotto da Milly Carlucci.

La coreografia sulle note del brano 'Gangnam Style' di Psy non ha convinto pienamente i giudici. Inoltre, entrambi i ballerini sono caduti durante l’esibizione a causa di un’improvvisa perdita di equilibrio. Il pubblico e i giudici si sono preoccupati, ma i due ballerini sono stati in grado di portare a compimento la coreografia.

Tuttavia, i commenti sull'esibizione sono stati negativi, ma Alan Friedman non ha accettato le critiche sostenendo di impegnarsi tanto durante le prove in settimana: “Io lavoro tantissimo, sto facendo del mio meglio, mi dispiace se questo messaggio non sta arrivando. Ma voglio prenderla con leggerezza, ridendo e scherzando”. “Il ballo è stato catastrofico”, ha commentato Guillermo Mariotto che ha giudicato l’esibizione con uno 0.

Lo scontro è avvenuto con Selvaggia Lucarelli che ha criticato al giornalista di mostrarsi per quello che non è: “Mostri la versione genuina di te ma io purtroppo non ti credo, vorrei vedere la tua versione più reale. Non sei così pace e bene, la competizione in realtà ce l’hai. In diretta ti fingi indifferente alle critiche, perché poi dietro ti arrabbi”, ha chiosato la blogger. Voto 5.