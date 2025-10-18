circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, Simone Di Pasquale: "Oggi ho salutato mamma per l'ultima volta"

Il ballerino si è esibito questa sera durante la puntata del dance show di Rai 1

Simone Di Pasquale - fotogramma/ipa
Simone Di Pasquale - fotogramma/ipa
18 ottobre 2025 | 23.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi ha passato lei la passione per la danza", così Simone Di Pasquale ha annunciato a Ballando con le stelle la morte della sua mamma. Il ballerino, partner di ballo de La Signora Coriandoli, dopo la performance di questa sera, sabato 18 ottobre, ha ricordato la madre.

Dopo i voti della giuria, Milly Carlucci ha fermato il maestro di danza prima di congedarlo: "Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell'essere qui visto che lui ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma l'altro ieri. Grazie Simone", ha detto la conduttrice televisiva.

"Grazie a voi, che mi avete dato la possibilità di scegliere - ha replicato commosso Di Pasquale - anche di non essere qui. Ma io ho deciso di esserci. L'ho salutata stamattina. Però noi ci portiamo sempre dietro i nostri cari, con le nostre caratteristiche. Lei è stata sempre una grande lavoratrice, una donna di grande coraggio e tenacia e mi ha trasmesso l'amore per il ballo e quindi non potevo mancare", queste le parole del ballerino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle milly carlucci simone di pasquale
Vedi anche
Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente, va messo in discussione"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza