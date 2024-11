Dopo la sfuriata di Massimiliano Ossini, anche Sonia Bruganelli ha criticato i voti della giuria. Dopo la sua esibizione a Ballando con le stelle, l’imprenditrice ha commentato i giudizi di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che non sono mai positivi nei suoi confronti.

“Emotivamente non è bello sapere che la tua esibizione non piace mai. Più di 5 Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto non riescono a dare. Con loro è come essere davanti a una nube nera”, ha commentato Sonia Bruganelli. E ha aggiunto: “La giuria non è equa, con alcuni è più magnanima”, riprendendo la critica mossa da Massimiliano Ossini.

La crescita di Sonia Bruganelli, tuttavia, è stata notata dagli altri giurati: “La tua presenza sul palco è sempre più sicura. I tuoi piedi e le tue gambe sono perfette, brava”, ha commentato Carolyn Smith, consigliando a Sonia Bruganelli di fare più attenzione ai tempi giusti durante la coreografia.

Selvaggia Lucarelli ha ribadito il suo giudizio, non cambiando opinione rispetto alle precedenti puntate: “Sonia pensa di aver ballato bene. Chi sono io per ucciderle questo sogno e questa convinzione? Brava, sei stata divertente e hai ballato bene”, ha messo le mani avanti Selvaggia Lucarelli non aggiungendo altri commenti.

“L’ho trovata priva di grazia”, ha commentato Guillermo Mariotto. Al che, il partner di ballo dell'impreditrice, Carlo Aloia ha replicato stizzito: “Scusate, ma a Sonia Bruganelli quello che non manca è proprio la grazia”.