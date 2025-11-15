circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, stasera 15 novembre: le anticipazioni di oggi, torna Andrea Delogu

Pierluigi Pardo ballerino per una notte, si parte con uno spareggio

Milly Carlucci - fotogramma/ipa
Milly Carlucci - fotogramma/ipa
15 novembre 2025 | 06.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, sabato 15 novembre, torna Ballando con le stelle con la nuova puntata. Lo show, condotto da Milly Carlucci su Raiuno dalle 21.30, riabbraccia Andrea Delogu, che torna dopo l'assenza legata alla tragica morte del fratello Evan. Delogu rientra in pista partecipando allo spareggio con Filippo Magnini, protagonista di uno sfogo sabato scorso, e Marcella Bella: entrambi i concorrenti sono stati al centro di confronti vivaci con la giuria guidata da Carolyn Smith e completata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Nella trasmissione di stasera, sarà Pierluigi Pardo il ballerino per una notte: il giornalista sportivo si esibirà in un valzer con Sara Di Vaira.

Al termine della puntata, una coppia potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. La classifica è definita dai voti della giuria, ma non solo. Al fianco di Rossella Erra, invece, ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo” che potranno premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che si esprimerà con il televoto sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Sulla classifica inciderà il tesoretto, su cui si esprime Alberto Matano, conduttore di La vita in Diretta.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle rai 1 milly carlucci
Vedi anche
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza