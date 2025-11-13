circle x black
Ballando, Pierluigi Pardo sarà ballerino per una notte: l'annuncio di Milly Carlucci

L'annuncio a La volta buona in vista della puntata di sabato

Pierluigi Pardo - fotogramma/ipa
Pierluigi Pardo - fotogramma/ipa
13 novembre 2025 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pierluigi Pardo a Ballando con le stelle. Il giornalista e conduttore sportivo sarà l’ospite speciale della puntata di sabato 15 novembre, dove si metterà alla prova nei panni del ‘ballerino per una notte’.

A dare l'annuncio è stata Milly Carlucci in collegamento con 'La volta buona': "Un ballerino per una notte un po' particolare. Giornalista effervescente, vulcanico, particolarissimo nel suo modo di essere. Un metro e 90, presenza bella imponente". "Beh per un minuto e mezzo starà zitto, non so se ci riuscirà", ha scherzato Balivo.

Pieruigi Pardo scenderà in pista con la maestra di ballo Sara Di Vaira, già volto del dance show di Rai 1 nel ruolo di 'tribuno', pronta a tornare sul palco per accompagnare il giornalista nella performance.

