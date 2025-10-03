'Ballando', esposto Codacons su Rossella Erra: "Possibile pubblicità occulta"

Il Codacons ha presentato un esposto all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) in merito ad un "presunto caso di pubblicità occulta” che avrebbe visto protagonista il personaggio televisivo Rossella Erra. Nel documento, di cui l'Adnkronos ha preso visione, l'associazione dei consumatori fa presente che la giudice 'popolare' della trasmissione 'Ballando con le stelle', nel corso della puntata del dance show andata in onda il 27 settembre scorso, "avrebbe dapprima fatto una storia Instagram esibendo i gioielli che avrebbe indossato per poi mostrarli nel corso della puntata". Entrando nello specifico, il Codacons spiega che "prima dell’inizio della puntata, Rossella Erra per il tramite una storia sul suo profilo social mostrava ai suoi followers cosa avrebbe presuntivamente indossato nel dance show, affermando: 'Questa sera (nome del marchio, ndr) mi accompagna nel viaggio di Ballando con gli orecchini a stella ma soprattutto con questo meraviglioso ciondolo (nome del marchio, ndr). A tra poco a Ballando con le Stelle con (nome nel marchio, ndr)"”.

Il Codacons ha dunque evidenziato all'Autorità la "presunta pubblicità occulta posta in essere dalla giudice Rossella Erra nei termini sopra descritti, la quale, sfruttando la propria notorietà e la vasta platea di follower, potrebbe aver indotto in errore i consumatori circa la natura reale e commerciale del contenuto pubblicato, con conseguenti riflessi negativi sul corretto funzionamento del mercato e sulla libertà di scelta degli utenti". La pubblicità occulta, scandice il Codacons nell'esposto, "è idonea ad indurre in errore i consumatori - delineando così una delle principali caratteristiche della pubblicità ingannevole - in quanto non esplicita la finalità promozionale della comunicazione e può deviare in questo modo il comportamento economico dei consumatori". L'associazione ricorda quindi nel documento che "la stessa è vietata per i servizi audiovisivi, salvo nella forma della pubblicità indiretta che è sottoposta, tuttavia, a limiti e condizioni (D. Lgs. n. 177 del 2005)".

Il comportamento posto in essere dal personaggio televisivo Rossella Erra, secondo l'assunto del Codacons "parrebbe ascrivibile quale pratica commerciale occulta in quanto la promozione del marchio (nome del marchio, ndr) attraverso il duplice canale della storia Instagram e la successiva esposizione nel programma televisivo Ballando con le Stelle non sarebbe stata accompagnata da alcuna indicazione chiara, trasparente e immediatamente percepibile della natura pubblicitaria del contenuto". L'associazione chiede dunque, nell'esposto, "di predisporre tutti i controlli necessari per accertare quanto esposto, verificando il configurarsi di eventuali illeciti nelle condotte descritte in narrativa e conseguenti responsabilità, oltre che, in caso affermativo, di irrogare le relative sanzioni ed inibire i relativi comportamenti".