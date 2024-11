Alessandro Basciano, deejay e influncer arrestato per stalking e minacce all'ex compagna Sophie Codegoni, sarà interrogato oggi in carcere a San Vittore dalla gip di Milano Anna Magelli che ha firmato la richiesta di misura cautelare del pm Antonio Pansa. Assistito dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, il 35enne deve difendersi dall'accusa di aver aggredito e minacciato di morte, dal luglio 2023 a metà novembre 2024, la donna conosciuta al Grande fratello Vip.

Gli atti

E' tutta nero su bianco, in 17 pagine, la storia di stalking che vede vittima Codegoni, tra il luglio 2023 e lo scorso 14 novembre. E' la stessa modella da 1,2 milioni di follower a denunciare ai carabinieri, nel dicembre del 2023, quanto subito. Atti persecutori iniziati dopo la nascita della loro bambina che si aggravano con il passare dei mesi, tanto da causarle problemi di salute e a costringerla a cambiare alcune abitudini quotidiane.

"Motivi futili e di gelosia", si definiscono nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Magelli, che hanno portato Basciano, si legge nel provvedimento, ad aggredire il manager dell'influencer o ad avere atteggiamenti violenti come durante un evento della Fashion week a Milano quando era stata "strattonata per il vestito e colpita ripetutamente" sulle gambe: scena che aveva portato all'intervento della security, mentre la 23enne aveva perso l'opportunità di concludere un contratto con un brand.

Diversi i 'pedinamenti', non solo sotto casa o in luoghi pubblici, ma anche su un treno tanto da portare la vittima, in quell'occasione, a dirgli "'adesso però mi fai paura, cosa ci fai qui, adesso chiamo i carabinieri'". Un clima di minacce crescenti che la porta a scrivergli, nel dicembre scorso, "mi stai terrorizzando". La relazione sembra tornare su altri binari a gennaio: si riappacificano e la convivenza inizia a marzo, ma ad aprile - in occasione di un servizio fotografico a Ibiza -, tornano le minacce di morte e al rientro in Italia ognuno prende la sua strada.

Basciano, emerge dagli atti, "la controllava con continue telefonate e video chiamate nell'ordine di 50/60 chiamate al giorno alle quali, a volte, lei non rispondeva; quando non gli rispondeva, l'indagato la tempestava di messaggi, insultandola e minacciandola di toglierle la custodia della bambina". A settembre 2024, durante una cena per discutere del mantenimento della piccola, le spia il telefono e irritato "la insultava e le sputava in faccia". Minacce alternate a promesse di cambiamento fino all'episodio nella notte tra il 13 e il 14 novembre quando prende a pugni un amico di lei e gli danneggia l'auto, poi chiama Sophie Codegoni e le dice che la sta raggiungendo a casa "per ucciderla e che non ne sarebbe uscita viva". Le ultime violente minacce di Alessandro Basciano prima dell'arresto in carcere disposto dalla procuratrice aggiunta Letizia Manella e dalla pm Alessia Menegazzo.

Chi è Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è nata a Riccione nel 2002. I suoi genitori si sono separati quando lei era piccola e sua madre Valeria ha avuto per dieci anni un altro compagno, dal quale ha avuto il figlio Riccardo. Alla fine di questa relazione, la donna si è legata a un uomo che si è rivelato violento. A raccontare quel periodo difficile è stata la stessa Sophie Codegoni a Verissimo. "Io ho visto la mia mamma che stava morendo. Una volta lui le ha messo le mani alla gola e lei non respirava più. Sono arrivate le ambulanze. Quell'episodio è stato molto forte, da quel momento ho avuto paura di perdere mia madre. Quest'uomo è stato denunciato, ci sono le procedure in corso", ha detto a Silvia Toffanin nel 2022.

Appassionata di pattinaggio artistico da bambina, ha poi iniziato a lavorare come modella. Al grande pubblico è arrivata nel 2020 con la partecipazione a 'Uomini e donne'. L'anno successivo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto il deejay Alessandro Basciano.

La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Nella casa del Grande Fratello Vip, tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è nato subito un forte feeling e nonostante qualche incomprensione durante il reality la loro storia è continuata fuori dal programma. Prima c'è stata la convivenza, poi a settembre 2022 la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia e a novembre dello stesso anno l'annunciato della gravidanza di Codegoni. Il 12 maggio 2023 è nata la loro bambina Céline Blue.

Solo qualche mese dopo erano iniziate a circolare delle voci su una presunta crisi, che la modella ha confermato personalmente con un annuncio sui social a ottobre 2023: "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra, per rispetto di me stessa e della nostra bambina".

A Verissimo in quel momento aveva spiegato che c'erano state mancanze di rispetto verbali, insulti, un tradimento con una donna a Ibiza e uno schiaffo. Poi, lo scorso ottobre, di nuovo ospite nel programma di Silvia Toffanin aveva detto che non erano più una coppia ma che tra loro c'era un nuovo equilibrio. "Oggi siamo due genitori che si rispettano e si vogliono bene. Non siamo più una coppia, ma oggi il nostro amore è per nostra figlia", così Sophie Codegoni a Verissimo. Ieri la notizia dell'arresto dell'uomo, dopo la denuncia di Codegoni per stalking e minacce.