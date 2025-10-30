circle x black
"Barbara d'Urso non mi saluta", la stoccata di Belen

La showgirl conferma le tensioni: "E' un po’ strana questa situazione"

Belen Rodriguez e Barbara D'Urso - (Ipa)
30 ottobre 2025 | 14.49
Redazione Adnkronos
"Ma guarda è un po’ strana questa situazione perché in realtà Barbara d’Urso non mi saluta". Dopo essersi confessata a 'Belve' di Francesca Fagnani, Belen Rodríguez ha risposto alle domande dell'imitatore Vincenzo De Lucia calatosi nei panni di Mara Venier nel corso della diretta di oggi di 'Matti da legare' su Radio2.

La conduttrice argentina ha ricordato con ironia: "Prima della Fagnani, l’ultima intervista l’ho fatta con te Mara. Ma sono felicissima di come è andata con Francesca e mi ha stupito il fatto che la gente sia rimasta così sorpresa da quello che ho detto". Belen ha scherzato anche sulla sua parolaccia preferita, che non ha voluto tradurre nonostante i tentativi di Francesca Fagnani: "Non era il caso, ma posso insegnare gli insulti in argentino, senza spiegarli".

Ma il meglio è arrivato quando Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Barbara d’Urso lanciando una stoccata alla 'collega': "Ieri sera ho visto 'Belve', col cuore Belen sei stata bravissima ma se c’ero io facevo più share sicuramente. Ci vedevano da Uranio, Nettuno, da Marte. Col cuore", ha detto l'imitatore richiamando la frase tormentone dell’ex volto di Canale 5. A quel punto, Belen non le ha mandate a dire: "Ma guarda è un po’ strana questa situazione perché in realtà Barbara d’Urso non mi saluta. Dici che si è sciolta? La salutiamo? Io non ho problemi, ciao Barbara. Col cuore".

Rispondendo ad alcuni dei messaggi arrivati dagli ascoltatori Belen poi ha detto: "Il pregio che apprezzo di più in voi italiani è l’accoglienza, siete molto famigliari. In Italia è tutto piccolino come spazi, si sta uno sopra all’altro, si sente di più l’amore. In Argentina, se io sto qua trovo un’altra persona a 1 km, è una questione di distanze. E quello che non mi pace deriva dalla stessa motivazione: quella tendenza a spettegolare un po’, giudicare senza sapere. State così insieme e vicini che sei costretto a parlare di quello che hai di fianco".

"Se preferisco vivere in Italia o in Argentina? Farei 6 mesi e 6 mesi", ha spiegato, "nel mio Paese il Natale lo festeggiamo in piscina, abbiamo usanze diverse. Ma io preferisco festeggiarlo al freddo".

