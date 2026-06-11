La showgirl argentina ha chiarito la sua posizione riguardo le indiscrezioni sulla sua presunta conduzione all'Isola dei famosi
Belen ha rifiutato la conduzione all'Isola dei Famosi. Dopo settimane di indiscrezioni sul suo possibile coinvolgimento nel reality show, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio e di fare un po' di chiarezza.
Con una storia Instagram Rodriguez ha spiegato: "Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli". La showgirl ha ammesso che non sarebbe stata in grado di svolgere il suo ruolo al meglio: "Avrei mancato di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, anche alla mia famiglia". Belen ha poi ringraziato Mediaset per l'opportunità e "per aver capito la situazione" aggiungendo che "sicuramente avremo altre occasioni".
Archiviata l'ipotesi di Belen Rodriguez, per il ruolo di conduttrice sul campo la scelta è ricaduta su Selvaggia Lucarelli, che ha inaugurato il suo rapporto con Mediaset quest'anno come opinionista al 'Grande Fratello Vip'.