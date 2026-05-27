circle x black
Cerca nel sito
 

‘Bellamà’, boom di candidature: oltre 3.500 aspiranti ai casting della quinta edizione

Agli studi Fabrizio Frizzi di Roma file lunghissime per la tre giorni di provini del programma di Rai2. Pierluigi Diaco selezionerà 20 nuovi concorrenti, divisi tra Generazione Z e Boomer. Dal 31 agosto cinque puntate speciali con ‘Aspettando Bellamà’.

‘Bellamà’, boom di candidature: oltre 3.500 aspiranti ai casting della quinta edizione
27 maggio 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oltre 3.500 iscrizioni e file lunghissime agli studi Fabrizio Frizzi di Roma per i casting della quinta edizione di ‘Bellamà’, che si svolgono da oggi fino a venerdì 29 maggio. L’appuntamento segna l’inizio della selezione dei 20 nuovi protagonisti del programma di Rai2, che tornerà in onda a settembre.

CTA

A guidare la tre giorni di provini è il conduttore del programma Pierluigi Diaco, chiamato a scegliere dieci concorrenti della Generazione Z e dieci della Generazione Boomer. Sui social della trasmissione, il conduttore - circondato dai candidati - ha raccontato l’entusiasmo che ha accompagnato le iscrizioni: “Sono molto contento. Siete tantissimi. Vi siete iscritti in questi mesi sul sito di iCasting, sono arrivate più di 3.500 candidature. Qui oggi ci sono i finalisti. Oggi, domani e dopodomani li provineremo con la squadra di autori per scegliere i 20 concorrenti che faranno parte della nuova stagione di Bellamà. Sceglieremo 10 concorrenti della generazione Z e 10 concorrenti della generazione Boomer”.

Diaco ha poi dato appuntamento al pubblico al 31 agosto, quando Rai2 trasmetterà ‘Aspettando Bellamà’, cinque puntate speciali che anticiperanno l’arrivo della quinta edizione del programma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bellamà casting provini Generazione Z Boomer
Vedi anche
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza