Oltre 3.500 iscrizioni e file lunghissime agli studi Fabrizio Frizzi di Roma per i casting della quinta edizione di ‘Bellamà’, che si svolgono da oggi fino a venerdì 29 maggio. L’appuntamento segna l’inizio della selezione dei 20 nuovi protagonisti del programma di Rai2, che tornerà in onda a settembre.

A guidare la tre giorni di provini è il conduttore del programma Pierluigi Diaco, chiamato a scegliere dieci concorrenti della Generazione Z e dieci della Generazione Boomer. Sui social della trasmissione, il conduttore - circondato dai candidati - ha raccontato l’entusiasmo che ha accompagnato le iscrizioni: “Sono molto contento. Siete tantissimi. Vi siete iscritti in questi mesi sul sito di iCasting, sono arrivate più di 3.500 candidature. Qui oggi ci sono i finalisti. Oggi, domani e dopodomani li provineremo con la squadra di autori per scegliere i 20 concorrenti che faranno parte della nuova stagione di Bellamà. Sceglieremo 10 concorrenti della generazione Z e 10 concorrenti della generazione Boomer”.

Diaco ha poi dato appuntamento al pubblico al 31 agosto, quando Rai2 trasmetterà ‘Aspettando Bellamà’, cinque puntate speciali che anticiperanno l’arrivo della quinta edizione del programma.