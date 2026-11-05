Al netto delle polemiche sull'intervista all'ex prete Alberto Ravagnani, 'BellaMa'' regge in termini di ascolti. La puntata di ieri ha registrato il 5,8% di share nella prima parte con 501.000 spettatori, e il 7.1% nella seconda con 594.000 spettatori con picchi oltre il 9%.

Il tema della puntata di ieri è stato l'amore tossico e, come anticipato dall'Adnkronos, il conduttore Pierluigi Diaco non ha affrontato in puntata le polemiche scaturite per l'intervista del giorno prima all'ex prete Alberto Ravagnani a 'BellaMa''. Una vicenda che ha acceso un dibattito social e non solo, spaccando anche il consiglio di amministrazione della Rai tra chi ha difeso la libertà giornalistica di fare domande, come la consigliera d'amministrazione Rai Federica Frangi, e chi ha critico il “tono inquisitorio”, come i consiglieri di amministrazione Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale.

Anche per gli esponenti del M5S in Commissione di Vigilanza Rai si è trattato di “un'aggressione verbale in piena regola”. Sulla vicenda è intervenuta anche Milly Carlucci che con il suo team di autori ha definito “inaccettabile quanto accaduto”.