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A BellaMa' cantano Vasco Rossi, l'omaggio di Pierluigi Diaco e la replica del rocker

Il cantautore italiano ha condiviso sui social un estratto della puntata andata in onda ieri su Rai2

Pierluigi Diaco, Vasco Rossi - fotogramma/ipa
Pierluigi Diaco, Vasco Rossi - fotogramma/ipa
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16 ottobre 2026 | 10.41
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

A BellaMa', Pierluigi Diaco ha reso omaggio alla carriera di Vasco Rossi. Non è la prima volta che accade, d'altronde il conduttore tiene a sottolineare come per lui Vasco sia "il cantautore più libero del nostro Paese". Queste le parole pronunciate da Diaco nel salotto di Rai2 nella puntata andata in onda ieri, giovedì 15 ottobre, su Rai2.

L'occasione è nata dopo l'esibizione del corpo di ballo di BellaMa', che si è esibito sulle note di 'Senza parole'. Diaco si è congratulato con i ballerini e poi si è rivolto al rocker, ringraziandolo per l'affetto che ha sempre dimostrato nei confronti del programma: "Omaggio al più grande di tutti. Vasco in questi anni più volte ci ha pubblicato sui suoi social, pubblicato estratti di tutti cantano e ballano Vasco Rossi. Ha pubbliche le monografiche che gli abbiamo dedicato. Mi fa molto piacere il suo affetto, veramente Vasco ti vogliamo bene". La risposta del rocker non si è fatta attendere. Vasco Rossi ha ricondiviso il video sui social, ringraziando Diaco per le sue parole con un cuore rosso.

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vasco rossi pierluigi diaco bellama
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