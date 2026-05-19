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Belve Crime, stasera 19 maggio: le interviste di Francesca Fagnani

Quattro le interviste della puntata tra cui quella a Raffaele Sollecito

Francesca Fagnani - fotogramma/ipa
Francesca Fagnani - fotogramma/ipa
19 maggio 2026 | 06.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna stasera, martedì 19 maggio, 'Belve Crime', con un nuovo appuntamento. Sono quattro le interviste della seconda puntata - in onda alle 21.20 su Rai 2 – tra cui quella a Raffaele Sollecito, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007 e assolto in via definitiva nel 2015.

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La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. A 'Belve Crime', Fagnani intervista ogni settimana colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini, per esplorare il lato oscuro dell'animo umano.

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Belve Crime Rai 2 Francesca Fagnani Raffaele Sollecito Amanda Knox
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