'Belve' torna su Rai 2: Fagnani annuncia la nuova edizione dal 28 ottobre con 7 puntate

Cinque saranno del format originale e due dello spin off 'Belve Crime'

Francesca Fagnani - Fotogramma/ipa
Francesca Fagnani - Fotogramma/ipa
03 ottobre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Belve' sta per tornare. Il programma condotto da Francesca Fagnani tornerà su Rai2 da martedì 28 ottobre 2025, come annunciato dalla stessa conduttrice sui social.

A quanto apprende l'Adnkronos, la nuova edizione autunnale sarà di 7 puntate: cinque del format originale e due dello spin off 'Belve Crime', testato con successo sul finale dell'ultima edizione e dedicato ad interviste ai protagonisti di storie criminali che hanno particolarmente colpito l'opinione pubblica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Belve Rai2 Francesca Fagnani
