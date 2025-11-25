circle x black
Cerca nel sito
 

Belve, oggi la quarta puntata: dall'omaggio a Ornella Vanoni alla sorpresa De Filippi

Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini gli ospiti di stasera

Francesca Fagnani - Ipa
Francesca Fagnani - Ipa
25 novembre 2025 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna stasera, in prima serata, Francesca Fagnani e il suo 'Belve'. La trasmissione si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, morta venerdì 21 novembre all'età di 91 anni; poi ampio spazio ai concorrenti di 'Ballando con le stelle' tra gli ospiti e una sorpresa speciale con Maria De Filippi.

Gli ospiti della quarta puntata

Gli ospiti di oggi sono Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.

L'anticipazione di Filippo Magnini

Filippo Magnini senza filtri a Belve parla anche della sua relazione con Federica Pellegrini, a cui è stato legato dal 2011 al 2017. "È stato un amore importante?". "Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo", confessa l'ex nuotatore. E sul caso doping: "Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile" ma "ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline".

Quando e dove vedere la puntata

L'appuntamento è alle 21.25 su Rai2 e on demand su RaiPlay.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
FILIPPO MAGNINI orietta berti ornella vanoni martina colombari belve francesca fagnani belve streaming belve ospiti
Vedi anche
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza