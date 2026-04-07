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Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata

In prima serata alle 21.20 su Rai 2

Francesca Fagnani
Francesca Fagnani
07 aprile 2026 | 06.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le 'Belve' di Francesca Fagnani sono tornate. Parte oggi, martedì 7 aprile, la settima stagione del programma cult ideato e condotto da Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda ogni martedì in prima serata alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+.

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Ospiti della prima puntata: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Tornano dunque i faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Da quest’anno in onda i provini di Belve: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

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belve settima stagione belve francesca fagnani belve puntata 7 aprile belve ospiti oggi 7 aprile
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