Biazzo (Unindustria): "Premio Film Impresa, positiva la risposta del sistema produttivo italiano"

Giuseppe Biazzo
Giuseppe Biazzo
04 marzo 2026 | 19.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il Premio Film Impresa, promosso da Unindustria e giunto alla sua quarta edizione, valorizza una filiera, quella dell’audiovisivo, che è strategica per la nostra regione ma più in generale per tutto il Paese. Unindustria ha creduto sin dall’inizio in questo progetto che ha visto la luce grazie al mio predecessore Angelo Camilli e al Presidente del Premio Giampaolo Letta: i numeri e la grande partecipazione ci hanno dato ragione". Così in una nota il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo. "Quest’anno, infatti, sono arrivati da tutta Italia oltre 200 candidature, di cui 32 solo dal Lazio, con una crescita notevole rispetto al primo anno: sono cifre che danno il senso di come Premio Film Impresa sia accolto sempre con più favore da tutto il sistema imprenditoriale italiano. I film in concorso rappresentano tutti i settori produttivi, dal manifatturiero ai servizi avanzati, e sono realizzati da piccole, medie e grandi imprese e multinazionali, a dimostrazione della capacità dell'audiovisivo di raccontare l'eccellenza, il lavoro e l'innovazione dell'intero sistema produttivo nazionale. Nelle opere presentate c’è la voglia di raccontare il saper fare italiano e tutto l’orgoglio di rafforzare l’identità dei territori dove le imprese sono insediate. Il successo del Premio - conclude - conferma che l'impresa, quando dialoga con la cultura, consolida quel circolo virtuoso necessario per la crescita di tutta la comunità”.

Tag
Premio Film Impresa audiovisivo sistema produttivo italiano
