'Problemi di salute', Blanco costretto a saltare due concerti

Il post del cantante condiviso sul profilo Instagram

Blanco - Fotogramma/IPA
Blanco - Fotogramma/IPA
01 settembre 2025 | 18.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Blanco non sta bene. Il cantante bresciano ha annunciato sui social che non potrà partecipare ai concerti del Power Hits Estate 2023 e Future Hits di RTL 102.5 in programma per stasera e domani, 1 e 2 settembre, a causa di un problema di salute.

"Mi dispiace dirvi che non potrò essere presente agli eventi di RTL 102.5, Power Hits e Future Hits", ha scritto Blanco in una Instagram story pubblicata oggi lunedì 1 settembre. "Purtroppo per problemi di salute ma nulla di grave, non riuscirò ad essere lì con voi. Spero ci sia presto occasione per recuperare e rivederci. Vi abbraccio forte, Riccardo" ha concluso il cantante.

Fortunatamente nulla di grave, ma Blanco non ha specificato il problema di salute. Il cantante era, infatti, uno degli artisti più attesi dell'evento che andrà in onda questa sera, alle 21.00 in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Nel cast Giorgia, Marco Mengoni, Modà, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari Alfa, Anna, Annalisa, Boomdabash, Bresh, Carl Brave, Clara, Coez, Dardust, Elodie, Fabio Rovazzi, Fabri Fibra, Fedez, Francesco Gabbani, Fuckyourclique, Gabry Ponte, Gaia, Gigi D’Alessio, Irama, Levante, Loredana Bertè, Lucio Corsi, Mari Froes, Noemi, Orietta Berti, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Salmo, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tananai, The Kolors, Tredici Pietro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
blanco power hits
