Bocelli al Teatro del Silenzio per celebrare 30 anni di 'Romanza', l'album che ha conquistato il mondo

Lajatico, piccolo borgo pisano, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana. Il Teatro del Silenzio, l’anfiteatro naturale immerso nelle colline toscane e nato da un’idea di Andrea Bocelli nella sua città natale, sarà il palcoscenico delle celebrazioni per i trent’anni di “Romanza”, l’album che nel 1996 cambiò per sempre la carriera del tenore e portò la musica italiana ai vertici delle classifiche internazionali.

Giovedì 23 e sabato 25 luglio il Teatro del Silenzio ospiterà due concerti straordinari dedicati all’anniversario del disco simbolo di Bocelli. Le serate ripercorreranno i momenti più importanti del repertorio dell’artista, attraverso i brani che hanno accompagnato una carriera lunga tre decenni e hanno trasformato il cantante toscano in una delle voci italiane più conosciute nel mondo. Sul palco, insieme a Bocelli, saliranno numerosi ospiti: tra questi la cantante Arisa, il mezzosoprano danese Andrea Lykke, il soprano Cristina Pasaroiu e il baritono Franco Vassallo. Ad accompagnare gli artisti sarà l’orchestra diretta dal maestro Carlo Bernini. La serata del 25 luglio vedrà inoltre la partecipazione del Coro ABF Voices della Fondazione Andrea Bocelli, formato da circa 200 bambini provenienti dall’Italia e da diversi Paesi del mondo, compresi territori segnati da situazioni di fragilità sociale. "'Romanza' è stato il trampolino della mia carriera internazionale e, allo stesso tempo, un compendio della mia storia personale e artistica. Sono canzoni che, a trent’anni di distanza, continuano a rappresentare ciò che ero e ciò che sono. Tornare a Lajatico per celebrarne l’anniversario, sul palco che ho voluto sulle colline della mia terra, è un’emozione che soltanto la musica può restituire intatta", ha commentato Andrea Bocelli.

Pubblicato nel 1996, “Romanza” rappresenta uno dei capitoli più importanti della musica italiana contemporanea. Con quasi 20 milioni di copie vendute, è l’album italiano più venduto al mondo e contiene alcuni dei brani più celebri del repertorio di Bocelli, come “Con te partirò”, “Time To Say Goodbye”, interpretata insieme a Sarah Brightman, e “Vivo per lei” con Giorgia.

A trent’anni dalla sua uscita, il disco sarà celebrato anche attraverso due importanti pubblicazioni destinate ai fan e ai collezionisti. Il 25 settembre arriverà “Romanza (30th Anniversary)”, nuova edizione celebrativa pubblicata da Sugar Music / UMe, disponibile in versione standard e deluxe. La raccolta proporrà i sedici brani originali dell’album, arricchiti da fotografie inedite delle registrazioni e dalla prima pubblicazione di una versione estesa di “Con te partirò”. L’edizione deluxe comprenderà inoltre un doppio vinile color oro, una litografia autografata e un volume dedicato alla straordinaria ascesa internazionale dell’artista.

Il 20 novembre sarà invece pubblicato “Rarities: Collector’s Edition”, un cofanetto numerato che raccoglie materiale raro e inedito proveniente dall’archivio personale di Bocelli. L’opera comprenderà tre album mai pubblicati prima: “Le Mie Poesie”, “Torre del Lago” e “Dall’Archivio (From the Archives)”, accompagnati da fotografie esclusive, scritti personali, poesie, una stampa autografata, un foulard in seta artigianale e un certificato di autenticità.

Proprio il Teatro del Silenzio sarà il luogo scelto per la presentazione mondiale del cofanetto, con un’esposizione speciale dedicata alla storia artistica di Bocelli. Il pubblico potrà così scoprire registrazioni rare, immagini e testimonianze di un percorso che ha attraversato generi, continenti e generazioni. Le celebrazioni proseguiranno con il “Romanza 30th Anniversary World Tour”, la tournée internazionale che partirà l’8 settembre da Seattle e porterà Bocelli sui principali palcoscenici del Nord America, tra cui il Madison Square Garden di New York, l’Hollywood Bowl di Los Angeles e il Red Rocks Amphitheatre di Denver. Con oltre 90 milioni di dischi venduti, miliardi di ascolti in streaming e una carriera costellata di riconoscimenti internazionali, Andrea Bocelli continua a essere un ambasciatore della cultura musicale italiana nel mondo. Dal Teatro del Silenzio di Lajatico parte così un nuovo capitolo di una storia iniziata trent’anni fa con “Romanza” e ancora capace di emozionare milioni di persone. (di Paolo Martini)