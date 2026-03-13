"È stato davvero un grande amore il nostro". Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, ha ricordato in collegamento con La volta buona, il rapporto vissuto con la conduttrice scomparsa ieri all'età di 76 anni.

Del Piave e Bonaccorti sono stati insieme per circa 5 anni: "Dopo 3 mesi ci siamo sposati a Las Vegas. Eravamo due persone libere, ci somigliavamo molto", ha raccontato direttamente dalla clinica Ars Medica a Roma, dove è stata allestita la camera ardente.

Del Piave ha poi sottolineato il ricordo che Bonaccorti lascia a chi l'ha conosciuta: "Lei ha lasciato una scia di stima di amore di affetto per la grande umanità che aveva".

Nel corso della loro storia, la coppia ha affrontato un momento molto doloroso, quando nel 1986 la conduttrice subì un aborto sponteaneo: "Ci ha segnato molto, ma io le sono stato vicino. Ho cercato di aiutarla portandola in giro per il mondo e l'abbiamo superata insieme".

"Eravamo fatti per stare insieme", ha aggiunto l'ex marito ricordando però che "anche i grandi amori finiscono". La loro storia si concluse quando lui iniziò una nuova storia con una ragazza più giovane: "Enrica non l'ha presa molto bene", ha ammesso.

"Purtroppo le storie finiscono, a volte non si sa per quale motivo", ha commentato Del Piave. A quel punto è intervenuta la conduttrice Caterina Balivo per puntializzare: "Il motivo lo abbiamo appena detto, ed è giusto sottolinearlo nel rispetto dell'ipocrisia che Enrica odiava così tanto".