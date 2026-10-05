'Naza' è il film del momento. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor, che denuncia i sistemi di uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza da parte di Israele, era stato lanciato come 'uscita evento' dal 28 al 30 settembre ma, sull’onda del successo, continua il suo percorso nelle sale cinematografiche. Nel weekend dall’1 al 4 ottobre - come si legge su 'Cinematografo' - 'Naza' si impone al primo posto del box office italiano con 1.219.051 euro e una media di 2.945 euro per 414 schermi, raggiungendo un totale di 3.033.586 euro.

Come fa notare Stefano Radice su 'Cineguru', il film "sta funzionando benissimo sia nei cinema di città più votati alla qualità, che nei multiplex di maggior impostazione commerciale". Ma c’è anche un altro film che sta facendo parlare di sé: 'Digger', kolossal satirico di Alejandro González Iñárritu con un inedito Tom Cruise, che negli Stati Uniti è già considerato uno dei più grandi flop dell’anno (e non solo). Costato più di 160 milioni di dollari, ha debuttato nelle sale americane con 8 milioni di dollari, un vero bagno di sangue per Warner Bros. in un anno non particolarmente fortunato (i fallimenti commerciali de 'La sposa!' e 'Supergirl'). In Italia il debutto segna 532.945 euro con una media di 1.079 euro per 494 sale.

Al secondo posto troviamo 'Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio'. Il survival movie con Brad Pitt raccoglie altri 738.353 euro (media di 1.896 euro in 389 sale) arrivando a un totale di 2.134.154 euro. New entry al terzo posto: 'Verity', thriller con Anne Hathaway e Dakota Johnson, ottiene 661.377 euro, registrando una media di 2.113 euro per 313 cinema, mentre negli Stati Uniti si sta rivelando un successo (32,6 milioni di dollari). L’unico film italiano presente nella top ten si affaccia all’ottavo posto: 'La città dei vivi' di Edoardo Gabbriellini, tratto dal libro di Nicola Lagioia, debutta con con 169.184 euro con una media di 711 euro in 238 sale (il totale è di 176.223 euro considerando le anteprime). Da segnalare, fuori classifica, il risultato di 'Dio ride' di Giovanni Veronesi, che con le anteprime porta a casa 43.064 euro (la distribuzione ufficiale parte il 29 ottobre).

Il resto della classifica vede film già in sfruttamento. 'Avengers: Endgame Extra' è quinto con 465.753 euro per un totale di 3.316.280; 'Resident Evil' è sesto con 385.457 euro per un totale di 3.352.325; L’isola dei ricordi è settimo con 202.467 euro per un totale di 645.223; 'The Invite – Il piacere è tutto nostro' è nono con 162.719 euro per un totale di 1.593.296. Chiude la top ten il film concerto 'Link Park: Unshatter' con 161.892 euro, che chiude la sua uscita evento con 221.182. L’incasso complessivo del weekend è di 5.954.715 euro con 762.799 spettatori, +29,5% rispetto al 2025 ma -26% considerando il precedente fine settimana.