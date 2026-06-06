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Brad Pitt spettatore al Roland Garros, in tribuna con la fidanzata Ines de Ramon

L'attore statunitense assiste alla finale femminile che incorona la russa Andreeva

Brad Pitt spettatore al Roland Garros, in tribuna con la fidanzata Ines de Ramon
06 giugno 2026 | 19.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Brad Pitt al Roland Garros con la fidanzata Ines de Ramon. Il 62enne attore ha assistito con la compagna alla finale del singolare femminile, chiusa oggi 6 giugno con il trionfo della 19enne russa Mirra Andreeva contro la polacca Maja Chwainska. La star di Hollywood si è goduto il match, apprezzando le prodezze delle due finaliste, e ha offerto ai fotografi ripetute opportunità di immortalare gesti di intimità con la compagna. Ines de Ramon, designer di gioielli, è legata all'attore da quasi 4 anni. Alla Mostra di Venezia 2024 la coppia si è presentata sul red carpet in una delle primissime apparizioni pubbliche.

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Chi è Ines de Ramon

Secondo la stampa internazionale, Ines de Ramon compirà 34 anni a fine anno. È nata infatti il 19 dicembre 1992 a Madrid, in Spagna, ma è cresciuta a Cologny, in Svizzera. Parla perfettamente inglese, spagnolo e francese, ma ha un'ottima conoscenza anche dell'italiano e del tedesco.

Nel 2013 si è laureata in Economia Aziendale presso la prestigiosa Università di Ginevra e da quel momento si è costruita una lunga e solida esperienza nel campo dei gioielli. Dopo aver lavorato per Christie's e per la svizzera De Grisogono, De Ramon è diventata vice presidente di Anita Ko Jewelry, brand amato da star come Hailey Bieber, Kourtney Kardashian e Mandy Moore.

Dal 2019 al 2022 è stata sposata con l'attore statunitense Paul Wesley, noto per il ruolo di Stefan Salvatore nella serie televisiva 'The Vampire Diaries'. Nello stesso anno della separazione ha iniziato a frequentare Brad Pitt: i due erano stati avvistati insieme a un concerto di Bono nel novembre 2022. Una fonte vicina alla designer aveva confermato a People che de Ramon e Pitt si erano conosciuti tramite un'amicizia comune e che l'attore Hollywoodiano è stato da subito molto preso. Il mese seguente altre fonti avevano raccontato che de Ramon avrebbe partecipato al party dopo la premiere di 'Babylon' a Los Angeles e poi al compleanno per i 59 anni di Pitt in un ristorante italiano. Da quanto scrive People, la coppia starebbe convivendo da febbraio 2024.

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mirra andreeva roland garros brad pitt
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