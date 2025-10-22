Un tweet secco, pieno di ironia e indignazione, per mettere fine a una bufala dilagante. Brigitte Bardot, icona intramontabile del cinema francese, ha smentito nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre la falsa notizia della sua morte diffusa sui social dal noto influencer Aqababe. "Non so quale imbecille abbia diffuso questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene", ha scritto la star 91enne sul suo profilo X.

L'affermazione shock, pubblicata poche ore prima dall'influencer Aniss Zitouni - conosciuto online come Aqababe e famoso per le sue rivelazioni scandalistiche su celebrità e personaggi della televisione - sosteneva che Bardot fosse morta e che "il suo feretro fosse stato ordinato a Saint-Paul-de-Jarrat". Il messaggio, rapidamente rilanciato su Instagram e X, ha scatenato una valanga di reazioni e messaggi di cordoglio prima che la diretta interessata intervenisse per chiarire la situazione.

Solo pochi giorni fa, Brigitte Bardot era tornata nella sua casa di Saint-Tropez dopo una breve degenza all'ospedale privato Saint-Jean di Toulon, dove si era sottoposta a un intervento chirurgico minore "riuscito con successo", come aveva comunicato il suo entourage. "Ora si riposa a casa, non risponderà a nessuna sollecitazione e chiede il rispetto della sua tranquillità", si leggeva nel comunicato ufficiale.

L'ex attrice, che ha abbandonato il cinema negli anni Settanta per dedicarsi alla causa animalista, vive oggi tra la celebre residenza de La Madrague, a Saint-Tropez, e la più isolata La Garrigue, immersa nella natura e popolata dai suoi numerosi animali."Vivo come una contadina, circondata dai miei pecore, cani, gatti e asino", aveva raccontato a maggio in un'intervista a BfmTv, sottolineando di non possedere "né cellulare né computer". (di Paolo Martini)