circle x black
Cerca nel sito
 

Brigitte Bardot ricoverata e operata per una "grave malattia"

I media in Francia spiegano che la celebre attrice sarebbe stata sottoposta a "un intervento chirurgico"

Brigitte Bardot - Fotogramma/IPA
Brigitte Bardot - Fotogramma/IPA
16 ottobre 2025 | 21.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è ricoverata da diverse settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var, come riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence. La celebre attrice, 91 anni compiuti il 28 settembre scorso, sarebbe stata sottoposta a "un intervento chirurgico nell’ambito di una grave malattia".

Bardot, che attualmente vive a Saint-Tropez e si dedica da anni alla tutela degli animali attraverso la fondazione che ha creato, potrebbe lasciare l’ospedale nei prossimi giorni se le sue condizioni miglioreranno. Lontana dai riflettori cinematografici da oltre mezzo secolo, era già stata ricoverata nel gennaio 2023 a causa di un’insufficienza respiratoria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
brigitte bardot bardot operata
Vedi anche
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza