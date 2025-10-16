Britney Spears ha reagito con forza alle affermazioni contenute nel nuovo libro di memorie del suo ex marito Kevin Federline, intitolato 'You Thought You Knew' ('Credevi di sapere'), in uscita il 21 ottobre. In un estratto pubblicato dal New York Times, Federline sostiene che i loro figli avrebbero trovato la madre a guardarli dormire "con un coltello in mano", e descrive la sua condizione come preoccupante: "Il tempo stringe, siamo vicini all’undicesima ora. Qualcosa di brutto accadrà se le cose non cambiano, e la mia più grande paura è che i nostri figli si ritrovino a raccogliere i pezzi".

Spears si difende

La risposta di Spears è arrivata tramite un post su Instagram, in cui definisce le dichiarazioni dell’ex marito "estremamente dolorose ed estenuanti". "La costante manipolazione emotiva (la parola usata è 'gaslighting', ndr.) da parte del mio ex marito è estremamente dannoso", scrive la cantante. "Ho sempre implorato e urlato per avere una vita con i miei ragazzi. Le relazioni con adolescenti sono complesse. Mi sono sentita demoralizzata da questa situazione e ho sempre chiesto, quasi supplicato, che facessero parte della mia vita".

Spears ha anche sottolineato la distanza emotiva e fisica dai figli: "Con un figlio che mi ha visto solo 45 minuti negli ultimi cinque anni e l’altro con appena quattro visite nello stesso periodo. Anch’io ho il mio orgoglio. D’ora in poi sarò io a far sapere quando sono disponibile".

Nel suo messaggio, l’artista attacca direttamente le bugie contenute nel libro di Federline finalizzato d un tornaconto economico. "E io - aggiunge - sono l’unica che viene ferita davvero". Poi Spears difende la propria immagine pubblica, spesso oggetto di speculazioni: "Se mi conoscete davvero, non darete retta ai tabloid sulla mia salute mentale e sull’alcol. Sono una donna piuttosto intelligente che negli ultimi cinque anni ha cercato di vivere una vita sacra e privata".

La relazione

Britney Spears e Kevin Federline si sono sposati nel 2004 e hanno divorziato nel 2006. Hanno due figli, oggi di 19 e 20 anni. La cantante conclude il suo post con una dichiarazione forte: "Parlo di questo perché ne ho avuto abbastanza, e qualsiasi donna vera farebbe lo stesso".