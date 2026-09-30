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Bruce Willis come sta, spunta una nuova foto: la dolce dedica della figlia

La terzogenita di Bruce Willis e Demi Moore ha postato su Instagram uno scatto col padre, l'attore che da anni convive con una grave forma di demenza frontotemporale

Bruce Willis, la figlia Tallulah - fotogramma/ipa
Bruce Willis, la figlia Tallulah - fotogramma/ipa
30 settembre 2026 | 12.06
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

Continua la battaglia di Bruce Willis contro la demenza frontotemporale. L'attore, 71 anni, convive con una grave forma di demenza, diagnosticata nel 2023. L'attore si era già ritirato dalle scene nel 2022 proprio a causa dell'afasia. A condividere sui social una dolcissima immagine dell'attore è stata la figlia Tallulah Willis, in cui bacia sulla testa il padre. Un gesto semplice ma che racconta tanto della vicinanza della famiglia in un momento così delicato.

Accanto a Bruce ci sono la moglie Emma Heming Willis e le cinque figlie - tre avute con l'ex moglie Demi Moore - che negli ultimi anni raccontato pubblicamente la loro esperienza al fianco dell'attore. In una recente intervista rilasciata a 'HELLO!', la seconda moglie ha sottolineato come, nonostante la malattia, Bruce conservi ancora la sua capacità di regalare momenti di allegria alla famiglia. "Bruce è davvero divertente: dice ancora cose che ci fanno ridere. Non ridiamo mai di lui, ridiamo sempre con lui".

Secondo Heming Willis, infatti, la diagnosi non ha cancellato la sua personalità: "Siamo riusciti a proteggere quel senso di gioia e divertimento semplicemente perché è ancora molto presente", ha spiegato. "Solo perché qualcuno riceve una diagnosi di demenza – in qualsiasi forma – non significa che la sua vita sia finita o che le luci si siano spente completamente", ha dichiarato. "C'è ancora così tanto divertimento da vivere, così tante risate e così tanta connessione che ti aspettano. C'è un intero mondo di amore che rimane completamente intatto".

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