Continua la disputa tra Sonia Bruganelli e Marco Salvati. Ormai da diversi anni i due si attaccano a vicenda pubblicamente, per nervi rimasti scoperti legati ad ‘Avanti un altro’, programma che l’autore televisivo considerava come “un figlio”. Salvati infatti aveva accusato pubblicamente l’imprenditrice di aver costretto l'ex marito ad allontanarlo dal programma di Canale 5. Ma ora la querelle si è riaccesa dopo la foto condivisa dall’ex moglie di Paolo Bonolis in cui aveva lasciato intendere che la figlia Silvia è stata operata in ospedale.

L’opinionista ha mostrato sui social dei messaggi ricevuti da Marco Salvati in cui lui le chiedeva come stesse la figlia Silvia: "Ciao Sonia, ho saputo che Silvietta è stata ricoverata. Come sta? È tornata a casa?". Al messaggio l'opinionista ha lasciato il visualizzato e lo ha reso pubblico scrivendo: "Il coraggio di chi è abituato a cambiare pelle secondo le necessità". E ancora, senza peli sulla lingua, Bruganelli ha scritto: "Se usi mia figlia sei uno schifo di persona". Al momento, l'autore televisivo non ha replicato alle accuse.