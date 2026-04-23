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Cannes completa la selezione ufficiale, italiani fuori dal festival

James Gray per la quinta volta in corsa per la Palma d’Oro con Paper Tiger. Coproduzioni a parte, il corto di Antonio Donato resta l’unico film tricolore nel cartellone

Festival di Cannes 2026 - Fotogramma /Ipa
Festival di Cannes 2026 - Fotogramma /Ipa
23 aprile 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
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Come annunciato nella conferenza stampa del 9 aprile, le sezioni principali del 79° Festival di Cannes si arricchiscono di altri film. L’aggiunta più importante è Paper Tiger, crime drama con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Tiller che segna la quinta partecipazione in concorso del regista statunitense James Gray. Completata la selezione ufficiale, si può dire formalmente che il cinema italiano è fuori dal cartellone. L’unica presenza italiana resta quella del cortometraggio 'Oh Boys!' di Antonio Donato alla Quinzaine, più alcune partecipazioni a coproduzioni internazionali (Fatherland, Paper Tiger, Parallel Tales, The Unknown). Una débâcle storica.

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I nuovi titoli annunciati, come riporta il sito specializzato Cinematografo.it, sono: per il Concorso 'Paper Tiger' di James Gray; per Un Certain Regard, 'Victorian Psycho' di Zachary Wigon, 'Mémoire de fille' (A Girl’s Story) di Judith Godrèche, 'Titanic ocean' di Konstantina Kotzamani (opera prima) e 'Ulysse' di Laetitia Masson (film di chiusura della sezione); per Cannes Première, 'The end of it' di Maria Martinez Bayona (opera prima), 'Marie Madeleine' (Mary Magdalene) di Gessica Généus, 'Aquí' di Tiago Guedes, 'Mariage au gout d’orange' di Christophe Honoré e 'Si tu penses bien' di Géraldine Nakache; per gli Special Screenings, 'Spring' di Rostislav Kirpičenko (opera prima), 'Ashes' di Diego Luna, 'Tangles' di Leah Nelson (opera prima di animazione), 'Le triangle d’or' di Hélène Rosselet-Ruiz (opera prima), 'Groundswell' di Joshua & Rebecca Tickell (documentario); infine, per la sezione Family Screening, 'Lucy Lost' di Olivier Clert (opera prima di animazione).

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