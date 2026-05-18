Cannes, Sharon Stone è sbarcata sulla Croisette - Video

Sharon Stone è sbarcata sulla Croisette. Avvistata dall’Adnkronos nella hall del lussuoso JW Marriott, la diva è apparsa con un look casual chic che solo lei sa trasformare in un gesto di stile: jeans, occhiali da sole con lenti azzurre, camicia bianca e uno spolverino floreale.

Un ingresso semplice ma magnetico, che ha subito riportato sulla Croisette quell’aura da icona del red carpet che l’ha resa una delle presenze più leggendarie del Festival di Cannes. Tra gli arrivi che hanno segnato la storia della Montée des Marches, il suo resta uno dei più indelebili: era il 1992 quando l’attrice presentò 'Basic Instinct', entrando di diritto nel mito.

Da anni è una presenza fissa a Cannes non solo come star, ma come una delle protagoniste di amfAR, il gala benefico dedicato alla ricerca, prevenzione e trattamento dell’Hiv/Aids. L’edizione di quest’anno è in programma il 21 maggio e vedrà sul palco tre nomi della musica di richiamo internazionale: Robbie Williams, Pink Pantheress e Zara Larsson.