'Capital Jam', Irene Grandi, Delta V e Filippo Graziani ospiti della seconda data

Prosegue il format live di Radio Capital con Luca De Gennaro alla Fabbrica del Vapore di Milano. Appuntamento il 17 dicembre

27 novembre 2025 | 16.59
Redazione Adnkronos
Irene Grandi, Delta V e Filippo Graziani sono gli ospiti della seconda data di 'Capital Jam', il format live di successo di Radio Capital, prevista mercoledì 17 dicembre, alle 21, presso la Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. Una serata all’insegna del grande cantautorato con sfumature differenti, pop, rock ed elettronica e che prevede incursioni anche di Flavia Cercato e Mary Cacciola, conduttrici del nuovo programma di Radio Capital 'Fattore C'. A differenza di quanto precedentemente comunicato, l’artista Enrico Ruggeri non potrà essere presente per motivi di salute. Le prevendite sono disponibili su Ticketone al link www.ticketone.it/artist/capital-jam/.

Padrone di casa Luca De Gennaro, affiancato da una super band di sette elementi diretta da Vittorio Cosma, per portare sul palco la grande musica dal vivo, fra jam session e talk, coinvolgendo i protagonisti del panorama musicale italiano attraverso improvvisazioni, curiosità, aneddoti e spaccati di vita vera; un format unico, perfetto per celebrare i 30 anni che Radio Capital festeggerà nel 2026. Gli appuntamenti, con sempre “solo bella musica” dal vivo, di 'Capital Jam' proseguiranno nel 2026 con altre 7 date, in programma il 14, il 21 e il 28 gennaio, l’11 febbraio, l’11, il 18 e il 25 marzo.

La band di Vittorio Cosma è composta da Paolo Costa (basso), Phil Mer (batteria), Alex Pacho Rossi (percussioni), Giovanni Maggiore 'Giuvazza' (chitarra), Christian Lavoro (chitarra); Francesca Ferraguti 'Hu' (polistrumentista) e Daniel Bestonzo (tastiera). I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne al costo di 25 euro.

