Il celebre conduttore è infatti negli studi Rai della Dear, dove sta supervisionando personalmente le prove dei Big che domani sera, si esibiranno per il gran finale di "Sanremo Top"

Anche nel giorno del suo 65esimo compleanno, Carlo Conti continua a seguire da vicino la sua grande passione: la televisione. Il celebre conduttore è infatti negli studi Rai della Dear, dove sta supervisionando personalmente le prove dei Big che domani sera, sabato 14 marzo, si esibiranno in diretta dallo Studio 5 per il gran finale di "Sanremo Top". Nonostante i ritmi serrati, Conti non rinuncia alla quotidianità: domenica prossima tornerà nella sua città, Firenze, dove vive con la moglie, la fashion designer Francesca Vaccaro, e il figlio Matteo. Come ha più volte sottolineato, nonostante la grande popolarità, la sua vita resta molto normale, fatta di gesti semplici come accompagnare il figlio a scuola, tra un impegno televisivo e l’altro. Ma il lavoro chiama presto di nuovo: a metà aprile Conti tornerà negli studi di Roma per la nuova edizione di “Dalla strada al palco”, altro programma di punta della Rai ideato e scritto da lui.

Questo compleanno per Carlo Conti arriva sulle ali del successo del suo quinto festival di Sanremo. Sanremo 2026 si è rivelato infatti la quarta migliore edizione degli ultimi 30 anni in termini di ascolti, capace di unire il Paese oltre il successo televisivo. Al termine della manifestazione, passando il testimone della conduzione e direzione artistica a Stefano De Martino, Conti ha giustamente dichiarato che lascia il festival “in buona salute”. E soprattutto un festival con un pubblico per il futuro, dato il successo ottenuto anche sul pubblico giovane. I contenuti social hanno raggiunto numeri straordinari: 1,8 miliardi di video views con una crescita di oltre 300% dalla prima all’ultima serata, con TikTok che concentra il 70% della fruizione sociale e raggiunge 84 milioni di views nella finale. Il sentiment online resta molto positivo (82,8%) e le visualizzazioni digital complessive toccano 34 milioni, per oltre 4 milioni di ore di fruizione. In tv, la media di ascolto è stata del 63%, con un picco dell’82% nell’ultima serata. Tra i giovani, la partecipazione è stata particolarmente forte: 82,4% di share tra i 15–24 anni e oltre 74% tra i 4–14 anni, un risultato eccezionale nonostante il calo complessivo delle reti generaliste.

Dietro il sorriso e il successo di Conti c’è una storia personale segnata dalla perdita prematura del padre, quando aveva solo 18 mesi, e da un legame fortissimo con la mamma Lolette, recentemente scomparsa, che il conduttore non manca mai di ricordare come l’esempio più importante della sua vita.