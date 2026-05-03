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Carlotta Mantovan, gli auguri per la figlia Stella e il ricordo di papà Fabrizio Frizzi

La figlia della giornalista e del compianto conduttore compie oggi 13 anni

Carlotta Mantovan, Fabrizio Frizzi, la figlia Stella - fotogramma/ipa
Carlotta Mantovan, Fabrizio Frizzi, la figlia Stella - fotogramma/ipa
03 maggio 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Stella Frizzi spegne oggi 13 candeline. La figlia nata dall'amore tra la giornalista Carlotta Mantovan e il compianto conduttore Fabrizio Frizzi è ufficialmente "una teenager".

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In un'occasione così speciale la mamma ha condiviso sul suo profilo social un post dedicato al traguardo della figlia, immaginando di scriverlo però a due mani: la sua e quella del papà Fabrizio, scomparso il 26 marzo 2018, all'età di 60 anni, a causa di una emorragia cerebrale.

Sono due foto in bianco e nero, scattate il giorno del battesimo di Stella, condivise sui social: una mostra la mano della mamma, nell'altra c'è quella del papà. "Ormai la nostra teenager", ha scritto Mantovan, usando il plurale. E tra gli hashtag ha aggiunto: "Verso l'infinito e oltre". La celebre frase di Toy Story, cartone animato che ha un legame eterno con Frizzi grazie al suo doppiaggio di Woody.

"Il tuo amato papà ti protegge da lassù", "questa mano non ti abbandonerà mai", hanno scritto gli utenti tra i commenti.

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carlotta mantovan stella frizzi fabrizio frizzi
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