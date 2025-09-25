circle x black
Ballando, Carlucci: "Lucarelli al GF? Felice che abbia rifiutato, nessuna pressione"

La prima puntata dello show andrà in onda sabato 27 settembre

Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli - Fotogramma/IPA
25 settembre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Milly Carlucci si dice "felice" che Selvaggia Lucarelli abbia rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello, chiarendo come non abbia ricevuto pressioni da nessuno, in primis "da noi".

"Lucarelli", ha spiegato Milly Carlucci, "è una persona dalla libertà intellettuale assoluta, niente e nessuno dall'esterno può condizionarla. Sono contenta che ogni sabato sera stia lì al bancone della giuria, perché porta un pensiero insolito, mai banale. È una donna intelligente e le donne intelligenti vanno sostenute e mostrate al pubblico, soprattutto come esempio alle ragazze più giovani", ha concluso la conduttrice di 'Ballando' parlando nella conferenza stampa dello show del sabato sera, al via dal 27 settembre.

Su Selvaggia Lucarelli, anche Barbara D'urso si è espressa nel corso della conferenza: "Non ho paura di Selvaggia e del resto della giuria, perché è il suo ruolo. Io ho solamente paura di ballare, vi giuro. Ognuno ha il proprio ruolo. Ognuno in quella giuria ha la mia stima peraltro. Trovo Selvaggia una donna simpatica e molto intelligente e non ho bisogno di farle la sviolinata perché è tanto intelligente da capire che non lo sto facendo. Il mio problema adesso è imparare quei maledetti passi".

Grande Fratello Ballando selvaggia lucarelli milly carlucci
