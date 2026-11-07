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Caso Ravagnani, Diaco si era già scusato in diretta

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07 novembre 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Se ti ho messo in difficoltà mi scuso con te". Le scuse di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani erano arrivate già in diretta durante l'intervista a 'BellaMa' su Rai2, andata in onda martedì 3 novembre e poi diventata oggetto di polemiche. "Tu mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno sul quale chiunque sarebbe in difficoltà", aveva detto l'ex prete e concorrente di 'Ballando con le Stelle'. Diaco aveva quindi replicato: "Non pensi che tu meriti, e te lo dico sinceramente, dopo le cose profonde che hai scritto nel tuo libro 'La Scelta' e dopo le esperienze personali che hai scelto di condividere pubblicamente, delle domande molto dirette?". Intanto, dopo la nota diffusa sui social insieme agli autori del programma, Milly Carlucci, ospite de 'La volta buona' su Rai1, ha commentato: "Alberto Ravagnani ha dovuto subire un'intervista infelice". Ora l'attesa è tutta per la puntata di 'Ballando con le Stelle', in onda questa sera in prima serata su Rai1, dove potrebbero arrivare nuove reazioni da parte di Carlucci, dello stesso Ravagnani e della giuria.

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