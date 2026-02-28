circle x black
Cerca nel sito
 

Caterina Balivo, il (tenero) retroscena con Gianni Morandi: cosa è successo ieri

La conduttrice ha raccontato l'aneddoto nel corso della puntata de La volta buona

Caterina Balivo - fotogramma/ipa
Caterina Balivo - fotogramma/ipa
28 febbraio 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gianni Morandi dal cuore d'oro. Il cantautore bolognese, ospite ieri al Festival di Sanremo 2026 per cantare in duetto con il figlio Tredici Pietro, al termine della serata ha offerto un passaggio in macchina a Caterina Balivo.

A raccontare il tenero aneddoto ci ha pensato proprio la conduttrice de La volta buona. Dopo la serata della kermesse, Balivo avrebbe dovuto raggiungere insieme a una sua amica un locale a piedi, ma durante il tragitto ha incontrato proprio Gianni Morandi, di cui la conduttrice è grandissima fan.

"Abbassa il finestrino e mi dice che voleva tanto salutarmi, poi mi ha chiesto dove stessi andando. Quando ha scoperto che stavo andando a piedi mi ha detto 'nono, assolutamente no'", ha raccontato in diretta.

"Ha fermato il van all'1.30 di notte, ha fatto salire me e la mia amica e all'autista ha detto 'portale dove devono andare'. Io ero sconvolta, e non è mio amico sono io una su fan'", ha concluso la conduttrice, sottolineando la generosità dell'artista.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 caterina balivo gianni morandi
Vedi anche
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza