Gianni Morandi dal cuore d'oro. Il cantautore bolognese, ospite ieri al Festival di Sanremo 2026 per cantare in duetto con il figlio Tredici Pietro, al termine della serata ha offerto un passaggio in macchina a Caterina Balivo.

A raccontare il tenero aneddoto ci ha pensato proprio la conduttrice de La volta buona. Dopo la serata della kermesse, Balivo avrebbe dovuto raggiungere insieme a una sua amica un locale a piedi, ma durante il tragitto ha incontrato proprio Gianni Morandi, di cui la conduttrice è grandissima fan.

"Abbassa il finestrino e mi dice che voleva tanto salutarmi, poi mi ha chiesto dove stessi andando. Quando ha scoperto che stavo andando a piedi mi ha detto 'nono, assolutamente no'", ha raccontato in diretta.

"Ha fermato il van all'1.30 di notte, ha fatto salire me e la mia amica e all'autista ha detto 'portale dove devono andare'. Io ero sconvolta, e non è mio amico sono io una su fan'", ha concluso la conduttrice, sottolineando la generosità dell'artista.