Maria De Filippi - C'è posta per te
23 dicembre 2025 | 13.34
Redazione Adnkronos
Torna, l’appuntamento tv con Maria De Filippi e le storie di 'C’è Posta per Te', da sabato 10 gennaio in prima serata su Canale5. Protagoniste assolute le persone comuni con i loro percorsi di vita, storie di amori che non si sono mai spenti, di amicizie ritrovate, di legami interrotti che cercano una seconda possibilità, racconti che portano spesso a riflettere sui rapporti umani e in cui il pubblico può ritrovarsi e immedesimarsi perché, nonostante le trame cambino, al centro ci sono le emozioni che parlano un linguaggio universale.

Ma 'C’è Posta per Te' è anche l’occasione per dire grazie ad una persona speciale regalandogli un incontro indimenticabile con il suo idolo televisivo. A trasformare tutto questo in un intenso viaggio emotivo, la conduttrice e ideatrice del programma Maria De Filippi riesce a cogliere ciò che ha spinto i protagonisti a fare determinate scelte, interpreta i silenzi e dà voce alle motivazioni più nascoste per provare a regalare alle storie un lieto fine.

A recapitare gli inviti i quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi che in sella alle loro immancabili biciclette girano per tutta Italia e all’estero per consegnare l’invito a partecipare al programma.

L’appuntamento è con una nuova edizione del people show più amato della tv ricca di forti emozioni, sentimenti, incontri speciali, storie complicate, ma anche risate, allegria e tante e importanti sorprese.

