Celentano riappare sui social: "Potrei anche peggiorare... ma non ve lo garantisco"

Il molleggiato pubblica un video su Instagram che si conclude con una sua foto attuale

Celentano riappare sui social:
12 febbraio 2026 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sulle note di “Soli” e un mix-up di immagini live dall’Arena di Verona dallo storico evento del 2012 Rock Economy, Adriano Celentano pubblica sui suoi canali un breve video che termina con una sua immagine attuale. Celentano riappare, con lo sguardo di sempre, accompagnando il post con una frase all'insegna della sua proverbiale ironia provocatoria: "Potrei anche peggiorare … ma non ve lo garantisco!", scrive il Molleggiato che a 87 anni sembra mantenere immutato il suo piglio carismatico, imprevedibile e irriducibilmente rock’n’roll.

