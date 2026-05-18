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Celentano, il Clan smentisce voci su problemi salute: "Sta benissimo, è a casa"

Nella serata di ieri si era diffuse voci su un ricovero del cantante

Adriano Celentano - Ipa/Fotogramma
Adriano Celentano - Ipa/Fotogramma
18 maggio 2026 | 10.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessuna preoccupazione per la salute di Adriano Celentano. A sottolinearlo oggi, lunedì 18 maggio, è l’ufficio stampa del Clan all'Adnkronos, dopo che erano circolate voci su problemi di salute del Molleggiato. “Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”, precisa l’ufficio stampa del Clan.

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Nella serata di ieri si erano infatti diffuse voci incontrollate sul web su gravi problemi di salute e di un ricovero di Calentano, prima della smentita ufficiale.

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celentano celentano salute celentano ricoverano
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