Nessuna preoccupazione per la salute di Adriano Celentano. A sottolinearlo oggi, lunedì 18 maggio, è l’ufficio stampa del Clan all'Adnkronos, dopo che erano circolate voci su problemi di salute del Molleggiato. “Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”, precisa l’ufficio stampa del Clan.

Nella serata di ieri si erano infatti diffuse voci incontrollate sul web su gravi problemi di salute e di un ricovero di Calentano, prima della smentita ufficiale.