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Celentano vs Gf Vip: ''Disgustosi quei passaggi di bocca in bocca''

Il Molleggiato critica su Instagram una prova del reality: ''Il gioco più SPORCO possibile''

- (Ipa)
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03 novembre 2026 | 13.06
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

''Il gioco più sporco possibile''. Adriano Celentano affida a Instagram la sua critica a una prova del 'Grande Fratello Vip', dopo essersi imbattuto nella trasmissione ieri sera. ''Ciao ragazzi…! Ieri sera in televisione mi è caduto l’occhio sul 'Grande Fratello', una trasmissione che non sarebbe male se non fosse che a un certo punto della serata inizia un gioco alquanto disgustoso - scrive il Molleggiato - La scena inizia attorno ad un tavolo dove i concorrenti, senza adoperare le mani, devono passarsi di bocca in bocca un palloncino pieno d’acqua, seguito poi da una lacrimante cipolla e da una mozzarella, il tutto imbevuto dalla saliva di ognuno dei concorrenti costretti da Mediaset a fare il gioco più SPORCO possibile'', conclude Celentano

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