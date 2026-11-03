Celentano vs Gf Vip: ''Disgustosi quei passaggi di bocca in bocca''

''Il gioco più sporco possibile''. Adriano Celentano affida a Instagram la sua critica a una prova del 'Grande Fratello Vip', dopo essersi imbattuto nella trasmissione ieri sera. ''Ciao ragazzi…! Ieri sera in televisione mi è caduto l’occhio sul 'Grande Fratello', una trasmissione che non sarebbe male se non fosse che a un certo punto della serata inizia un gioco alquanto disgustoso - scrive il Molleggiato - La scena inizia attorno ad un tavolo dove i concorrenti, senza adoperare le mani, devono passarsi di bocca in bocca un palloncino pieno d’acqua, seguito poi da una lacrimante cipolla e da una mozzarella, il tutto imbevuto dalla saliva di ognuno dei concorrenti costretti da Mediaset a fare il gioco più SPORCO possibile'', conclude Celentano