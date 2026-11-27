(dall'inviata a Bologna, Federica Mochi) - C’è un modo per non cedere al manierismo e non appiattirsi su quello che la gente si aspetta da te: cambiare le regole prima che qualcuno cominci a darle per scontate. Cesare Cremonini lo fa da tempo, ma con Amatour, la tournée nei palazzetti al via dal 27 novembre, sembra aver alzato ancora di più l’asticella. All’Unipol Arena, il cantautore torna nella sua Bologna per la prima di sette date, una residency che, dopo la data zero di Ancona, lo porterà poi sui palchi di Torino e Milano a dicembre. Dopo gli stadi, le grandi arene all’aperto, le produzioni imponenti, la raffica di sold out e un pubblico sempre più affezionato che lo segue ovunque, cosa avrà in serbo stavolta Cesare Cremonini? La risposta arriva dalla città delle Due Torri, dove Amatour prende forma in uno spettacolo di oltre due ore, con un palco al centro dell’arena e una scelta che ribalta la prospettiva dei concerti precedenti. Niente maxischermi e quattordici musicisti, con gli strumenti - tutti d’oro dipinti, dalle chitarre alla batteria e persino il microfono - in primo piano e una dimensione che, per quanto ospitata in un palasport, richiama più un jazz club che una maxi produzione. La scelta di mettere il palco al centro premia lo show: anche in questo Cremonini fa da apripista, con uno spettacolo bello per gli occhi e per le orecchie. Un lavoro firmato dallo stesso Cesare insieme allo studio Giò Forma e alla squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni, e che richiama un immaginario glam rock anni Settanta.

È una direzione coerente con il disco da cui prende il nome il tour. “Amateur sarà uno dei più grandi fallimenti della mia carriera” aveva detto Cremonini presentando l’album a Londra, mettendo subito in chiaro che non si trattava di un lavoro pensato per assecondare le aspettative. È davvero così e per questo funziona così bene live. Lui lo aveva ribadito: “Non cerca di assecondare le aspettative del pubblico o di restituire un’immagine riconoscibile dell’artista”, raccontando di aver trascorso anche sei o sette ore al giorno con il sassofono, trovando nello studio un modo per allontanare le tensioni e recuperare uno spazio mentale diverso. Non soltanto un nuovo strumento da imparare, dunque, ma una forma di esercizio che gli ha permesso di tornare al piacere di fare musica, senza la pressione di dover raggiungere un determinato risultato. Dopo le 21, frac nero con una grande spilla appuntata, kilt e occhiali scuri, Cremonini entra in scena aprendo il set da un b-stage con 'Paparazzi', il singolo inciso con Fabri Fibra, ospite a sorpresa della serata, e poi si sposta sul palco principale con la title-track 'Amateur', nata con Salmo (che appare in versione ologramma), e 'Non lo diciamo a nessuno'. Per tutto lo show cerca costantemente il contatto con il pubblico, si avvicina fino al bordo del palco per guardare in faccia i suoi fan. “Buonasera Bologna”, esordisce prima di mettersi al piano per attaccare 'La nuova stella di Broadway'. “Vengo a salutarvi tutti perché questo palco centrale ci permette di guardarci negli occhi a 360 gradi. È una notte unica- confessa - tutta la mia band, ognuno di loro, è arrivato a questa giornata, la prima di sette date a Bologna, con il cuore pieno di emozione. Per me è un grande onore potermi presentare, dopo tanti anni, alla mia città, ancora come un vostro amateur”.

Poi il viaggio prende forma alternando i brani più recenti - 'Cavalli da corsa', 'Il giardino di sassofoni', a un repertorio che va a recuperare anche pagine meno percorse della sua discografia. È il caso di 'Maggese', tornata sul palco dopo un po’ di tempo. Prima di attaccarla, Cremonini torna a parlare al pubblico, lasciandosi andare a un racconto che restituisce il senso di questo suo ritorno a casa. “Mi fate impazzire così”, confessa, e racconta di un amico bolognese, che conosce da quando era bambino, “serio e molto preparato, più di me”. Un amico che lo conosce dall’asilo e al quale, soprattutto quando è a Bologna, “non va mai bene niente”. “È un rompicoglioni incredibile”, dice, ricordando come gli rimproveri di comunicare sempre qualcosa di autodistruttivo e gli chieda: “Lo hai un biglietto di ritorno per quello che fai?”. La risposta è no: “Quello che faccio è bello perché non ha un biglietto di ritorno”. Poi allarga il discorso alla platea: “Credo che ognuno qui debba guardare dentro di sé: un momento collettivo come questo che si trasforma in qualcosa di davvero naturale, che mi fa impazzire. Ci vorrebbe sempre un finale positivo per tutto quello che facciamo e lo vorrei”.

“Nel 2005, scrivevo le canzoni di 'Maggese', sembra una vita fa - ricorda Cremonini -. Il modo di fare concerti e di scrivere canzoni era diverso e pubblicavo brani che oggi non avrebbero spazio nella discografia attuale. Forse per incoscienza scrivevo a occhi chiusi, le ho proposte, ma è una sensazione di grande gratitudine”. Il momento si interrompe quando un fan si sente male tra il pubblico. Lui ferma lo spettacolo: “Finché non sta bene non ricominciamo”. E poi arrivano ‘Logico’e ‘Ora che non ho più te' nelle loro versioni originali. La vera sorpresa sono gli arrangiamenti. ‘Greygoose’ sostenuta da una band in grande spolvero, assume una sfumatura quasi folk nel palchetto secondario. “Questo è tra i momenti più importanti della mia carriera. Quindi serve un capolavoro della letteratura e sono emozionato nel proporvi una canzone che non ha vinto il premio Nobel per la letteratura per un pelo”, scherza prima di attaccare il brano. Una cavalcata rock è invece quella di ‘Disturbo mentale’, mentre ‘Una come te’ e ‘Figlio di un re’ deviano in sfumature jazz e raffinate mentre i musicisti gli si raccolgono attorno.

A guidare la formazione di 14 elementi è Alessandro 'Doc' De Crescenzo, tra chitarre e direzione musicale. Accanto a lui, per tutta la tournée, c’è Donny McCaslin, sassofonista statunitense che ha collaborato con David Bowie durante la realizzazione del suo ultimo capolavoro 'Blackstar' e che ha partecipato anche alle registrazioni di 'Amateur'. Cremonini lo presenta come “un grande spirito, un genio” e ammette: "Non sarebbe mai nato questo album senza di lui". Anche Sig, il personaggio che compare sulla copertina di Amateur - un teschio dorato - che "tutti credono sia il mio alterego", a Bologna è una presenza che accompagna l’immaginario dello spettacolo: oltre allo ‘spiritello’ polistrumentista che saltella sul palco la sua immagine campeggia sulle pelli della batteria e sul pianoforte in versione mini.

Bologna è il luogo ideale per inaugurare il nuovo capitolo musicale di Cremonini, dopo la data zero di Ancona dei giorni scorsi. È la città dei Lùnapop e di 50 Special, ma anche quella in cui Cesare ha costruito, negli anni, un repertorio sempre nuovo. E proprio '50 Special', nel corso della serata, viene cantata dal pubblico mentre lui corre da una parte all’altra del palco con la chitarra in mano. Arriva anche 'Vorrei', altro brano pescato dal repertorio dei Lùnapop, assieme a 'Un giorno migliore', a chiudere il cerchio con le origini. In 'Marmellata #25' torna invece sul palco con una giacca da smoking bianca. Qualcuno dal pubblico gli lancia una sciarpa del Bologna, che Cremonini adagia sul pianoforte: un altro, ulteriore, omaggio alla sua città. Le sette date all’Unipol Arena - il 27, 28 e 30 novembre, poi il 2, 4, 5 e 6 dicembre - sono un ritorno a casa ma anche l’occasione per mettere alla prova uno spettacolo che cambia prospettiva, proprio davanti al pubblico che conosce meglio le sue canzoni. Dopo Bologna, Amatour proseguirà a Torino, all’Inalpi Arena, il 9, 10 e 12 dicembre, e a Milano, all’Unipol Forum, con cinque date dal 15 al 21 dicembre. Se queste sono le premesse, è lecito aspettarsi altrettante piacevoli sorprese.