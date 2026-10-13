Nuovi ospiti, una tracklist finalmente svelata per intero e una serata-evento a Londra per presentare dal vivo il progetto. Cesare Cremonini accende l'attesa per 'Amateur', il suo nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre, annunciando la presenza di Fabri Fibra e Malika Ayane tra le collaborazioni del disco dopo quella, già nota, di Salmo. Nella tracklist compare anche il misterioso SIG (nickname che, a quanto apprende l'Adnkronos, cela un nome noto che Cremonini non ha voluto ancora svelare) protagonista di un featuring nel brano 'Disturbo mentale'.

Registrato interamente a Londra negli spazi dello Studio 13, 'Amateur' raccoglie undici brani nati da un percorso creativo che ha privilegiato la musica suonata e il dialogo tra sensibilità artistiche differenti. Un lavoro che, nelle intenzioni del cantautore bolognese, si costruisce proprio sull'incontro tra mondi musicali diversi.

Tra le novità svelate c'è 'Paparazzi', che nella versione dell'album vedrà l'ingresso di una strofa inedita di Fabri Fibra. Un intervento che, secondo quanto anticipato, darà una nuova veste al brano già pubblicato come singolo. Malika Ayane, invece, compare in 'Cose molto piccole', una delle canzoni più attese della tracklist.

I due artisti non saranno soltanto presenti nel disco. Fabri Fibra e Malika Ayane saliranno infatti sul palco dell'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra il prossimo 20 ottobre, per l'evento che vedrà Cremonini eseguire per la prima volta dal vivo i brani di 'Amateur' nella città che ha ospitato la nascita dell'album. La loro presenza si aggiunge a quella già annunciata di Salmo che duetta con Cesare nella title-track.

"Amateur" segna così una nuova fase del percorso artistico del cantautore, che ha scelto di circondarsi di collaborazioni eterogenee, lasciando che ciascun ospite contribuisse con il proprio linguaggio all'identità del progetto.

Nella tracklist completa del disco figurano dunque: 'Amateur' feat. Salmo, 'Paparazzi' feat. Fabri Fibra, 'Cavalli da corsa', 'Non lo diciamo a nessuno', 'Il giardino di sassofoni', 'Perché ti conosco', 'Mega Linz', 'Cose molto piccole' feat. Malika Ayane, 'Disturbo mentale' feat. SIG, 'Solo e solamente', 'Athena'.

Dopo la presentazione londinese, Cremonini porterà il progetto nei palasport italiani con l'Amatour, al via il 24 novembre da Ancona con una data zero già sold out. Il tour farà quindi tappa a Bologna, dove diverse serate all'Unipol Arena risultano già esaurite, per poi proseguire a Torino e concludersi a Milano con cinque date al Forum tra il 15 e il 21 dicembre.