circle x black
Cerca nel sito
 

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni puntata di oggi 1 novembre

Fabio Fazio ospita Pieraccioni, Ballerina, Veltroni

Fabio Fazio - (Fotogramma)
Fabio Fazio - (Fotogramma)
Segui Adnkronos su Google
01 novembre 2026 | 07.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con una nuova puntata in diretta tv sul Nove e in streaming su Discovery alle 19.30 oggi, domenica 1 novembre 2026. Nel programma a cui come di consueto partecipano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ricco elenco di ospiti. In studio Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, dal 12 novembre al cinema con “Un weekend artificiale”, sedicesimo film da regista di Pieraccioni. Nel cast, accanto a Pieraccioni e Ballerina, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel.

Dopo il cinema, spazio alla tv con Elena Sofia Ricci, protagonista in tv della terza stagione della fiction ,I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti.

 

Quindi, ecco la musica con Sayf, live con il nuovo singolo Bombe. Fazio accoglierà Mara Maionchi e Orietta Berti per il consueto spazio. In studio arriverà Walter Veltroni, in uscita con il nuovo libro Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata. Fazio converserà con Michele Serra e ospiterà Antonio Scurati, autore del saggio Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia. Tra salute e scienza, spazio a Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Completano la serata Tito Boeri, l'editorialista de la Repubblica Massimo Giannini e la direttrice dell'HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza