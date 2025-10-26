Che tempo che fa, con Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto, torna stasera domenica 26 ottobre per la terza puntata in onda sul Nove e in diretta straming ssu discovery+.

Come di consueto, lungo elenco di ospiti. Spicca la segretaria del Pd, Elly Schlein, nell'elenco che comprende l'attore Enrico Brignano, in scena al Teatro Sistina con 'I sette re di Roma', e Flora Canto, attualmente in tournée con il musical 'Cantando sotto la pioggia' e dal 7 novembre nei teatri con lo show musicale 'Me la Canto e me la sogno… ancora!'.

Quindi, spazio alla musica 'top' con Giorgia, che è attualmente alla guida della 19a edizione di 'X-Factor' e da fine novembre tornerà sui palchi dei palasport italiani con il tour 'Palasport Live'.

Ampia pagina dedicata al cinema. Si parte con Luc Besson e Matilda De Angelis, regista e attrice del film 'Dracula – L’amore perduto', presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nei cinema dal 29 ottobre.

Quindi, Paolo Virzì e Valerio Mastandrea, regista e attore protagonista del film 'Cinque secondi', presentato alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 30 ottobre.

E ancora: il critico d’arte Flavio Caroli nelle librerie con 'Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola'; Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione di Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative IEO e Presidente eletto dell’European Society for Medical Oncology (ESMO) per il biennio 2027-2028; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica e conduttore di 'Circo Massimo' su Nove Massimo Giannini.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Nino Frassica; Mara Maionchi; Massimiliano Rosolino, tra i più grandi nuotatori italiani di sempre da 60 medaglie internazionali tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei e co-conduttore della 20ª edizione di 'Ballando con le stelle'; Carlo Cracco, fresco d’uscita con il il libro 'Cracco in Galleria'; Gabriele Cirilli, in gara con Flavio Insinna nella 15ª edizione di 'Tale e Quale Show'; Alan Sorrenti, in tour con il 'Magico Tour 2025'; il designer Takahide Sano, storico volto di 'Quelli che il calcio' tra il 1996 e il 2001; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.